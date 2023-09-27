Удалили грибок ногтей как ластиком — натуральное средство, никакой химии

Как избавиться от грибка ногтей. Фото: соцсети

Замочите ноги в растворе.

Грибок на ногтях — частая напасть, с которой сложно бороться. Существует народный натуральный метод, который мгновенно размягчает ступни и стирает проблему как ластиком.

Для этого возьмите пять столовых ложек сушеных цветков лаванды и измельчите в ступке. Переложите в небольшую стеклянную банку и влейте 150 миллиграмм кокосового масла без запаха.

Закройте крышку, и пусть средство постоит два дня в темноте. Важно не допустить попадание солнечных лучей.

Теперь возьмите оставшиеся веточки лаванды, поломайте их и сложите в отдельную емкость. Добавьте семь столовых ложек морской соли, залейте 500 миллилитрами воды.

Поставьте на плиту и доведите до кипения. После — варим на медленном огне еще 10 минут.

Теперь процедите лавандовый отвар через сито и залейте в тазик. Опустите туда ноги и держите минимум полчаса.

Далее смажьте пальцы ног и рук лавандовым маслом, которое мы приготовили в самом начале. Средство помогает быстро избавиться от микоза.

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