Гениальный трюк, который узнали от сантехника: высыпаем стиральный порошок в унитаз

Обычный стиральный порошок отлично убирает самую сложную грязь на унитазе. Он великолепно справляется в том числе и с мочевым камнем, и с известковым налетом.
В стиральном порошке есть специальные растворяющие загрязнения вещества, а также смягчающие воду, благодаря чему минеральные наслоения запросто отходят от сантехники.
А если вы будете использовать стиральный порошок для белого белья, где есть отбеливающие элементы, то ваш унитаз будет прост сверкать чистотой.
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Высыпьте горсть стирального порошка во влажный унитаз, распределите его по стенкам ершиком. Оставьте на 20 минут для пропитки, далее почистите и смойте. Унитаз будет кристально чистым!
Источник: дзен-канал «Как приготовить».