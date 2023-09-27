Гениальный трюк, который узнали от сантехника: высыпаем стиральный порошок в унитаз

Унитаз. Фото: соцсети

Вы удивитесь произведенному эффекту.

Обычный стиральный порошок отлично убирает самую сложную грязь на унитазе. Он великолепно справляется в том числе и с мочевым камнем, и с известковым налетом.

В стиральном порошке есть специальные растворяющие загрязнения вещества, а также смягчающие воду, благодаря чему минеральные наслоения запросто отходят от сантехники.

А если вы будете использовать стиральный порошок для белого белья, где есть отбеливающие элементы, то ваш унитаз будет прост сверкать чистотой.

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Высыпьте горсть стирального порошка во влажный унитаз, распределите его по стенкам ершиком. Оставьте на 20 минут для пропитки, далее почистите и смойте. Унитаз будет кристально чистым!

Источник: дзен-канал «Как приготовить».

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