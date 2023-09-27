Гениальный трюк, который узнали от сантехника: высыпаем стиральный порошок в унитаз

Обычный стиральный порошок отлично убирает самую сложную грязь на унитазе. Он великолепно справляется в том числе и с мочевым камнем, и с известковым налетом.

В стиральном порошке есть специальные растворяющие загрязнения вещества, а также смягчающие воду, благодаря чему минеральные наслоения запросто отходят от сантехники.

А если вы будете использовать стиральный порошок для белого белья, где есть отбеливающие элементы, то ваш унитаз будет прост сверкать чистотой.