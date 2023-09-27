Самый скороспелый и живучий сорт томатов — на вид как перцы, сочные, сладкие, недавно вывели

Сорт томатов «санькина любовь». Фото: соцсети

Не требует ухода.

Существует необычный сорт томатов, который селекционеры вывели совсем недавно. Помидоры внешне вытянутой формы, в длину до 16 сантиметров, похожи на болгарский перец. При этом плоды сладкие, мясистые, сочные, в них много семян.

Сорт называется «санькина любовь».

Активно созревать начинают уже в середине июля, краснеют быстро, буквально за сутки. В кисти по 5–6 плодов.

Кусты низкие, до 45 сантиметров, такие томаты растут как в теплице, так и в открытом грунте.

Такой сорт уникален тем, что он ничем не болеет. Фитофтора не липнет к помидорам от слова «совсем», даже не надо удобрять.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также