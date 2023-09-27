Самый скороспелый и живучий сорт томатов — на вид как перцы, сочные, сладкие, недавно вывели

Активно созревать начинают уже в середине июля, краснеют быстро, буквально за сутки. В кисти по 5–6 плодов.

Кусты низкие, до 45 сантиметров, такие томаты растут как в теплице, так и в открытом грунте.

Такой сорт уникален тем, что он ничем не болеет. Фитофтора не липнет к помидорам от слова «совсем», даже не надо удобрять.

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