Самый скороспелый и живучий сорт томатов — на вид как перцы, сочные, сладкие, недавно вывели

Существует необычный сорт томатов, который селекционеры вывели совсем недавно. Помидоры внешне вытянутой формы, в длину до 16 сантиметров, похожи на болгарский перец. При этом плоды сладкие, мясистые, сочные, в них много семян.
Сорт называется «санькина любовь».
Активно созревать начинают уже в середине июля, краснеют быстро, буквально за сутки. В кисти по 5–6 плодов.
Кусты низкие, до 45 сантиметров, такие томаты растут как в теплице, так и в открытом грунте.
Такой сорт уникален тем, что он ничем не болеет. Фитофтора не липнет к помидорам от слова «совсем», даже не надо удобрять.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».