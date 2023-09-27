Доллар вырос в цене, вызвав ажиотаж в кассах: люди узнали, что валюта подскочит еще

Чем больше стоимость нефти, тем крепче российский рубль — это факт известен даже детям.
Однако в настоящий момент правило перестало работать на валютном рынке. Нефть сейчас постоянно растет в цене, а вот доллар на Мосбирже стабильно повышается на фоне слабеющего рубля.
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Курс доллара вырос 27 сентября на 0,15% до 96,37 руб., евро — на 0,16% дойдя до показателя в 102,14 рубля.
Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, считает, что в среду инвесторы могут протестировать отметку в 96,5 рубля за доллар. Но снижение цены менее 96 рублей он видит маловероятным.
Источник: 1prime.ru