Доллар вырос в цене, вызвав ажиотаж в кассах: люди узнали, что валюта подскочит еще

Чем больше стоимость нефти, тем крепче российский рубль — это факт известен даже детям.

Однако в настоящий момент правило перестало работать на валютном рынке. Нефть сейчас постоянно растет в цене, а вот доллар на Мосбирже стабильно повышается на фоне слабеющего рубля.