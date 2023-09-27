Грибок и плесень на стенах удалили за пять минут — больше не мучимся

Грибок и плесень больше не проблема, с которой надо бороться годами. В магазинах сейчас продается средство, которым надо просто побрызгать проблемные участки и оставить на пять минут — грязь сама сползет на глазах.
Речь идет об уничтожителе плесени Goodhim AP650. Просто потрясите содержимое и нанесите. Пройдет буквально пять минут, как грибок исчезнет.
Средство удаляет плесень как на откосах окон, так и на обоях. Все становится чисто, как будто ничего и не было.
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