Грибок и плесень на стенах удалили за пять минут — больше не мучимся

Речь идет об уничтожителе плесени Goodhim AP650. Просто потрясите содержимое и нанесите. Пройдет буквально пять минут, как грибок исчезнет.

Средство удаляет плесень как на откосах окон, так и на обоях. Все становится чисто, как будто ничего и не было.

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