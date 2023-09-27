Эксперты назвали самые стойкие духи среди дешевых: не ожидали такого роскошного аромата, просто шик

Экспертами «МаркиКачества» были определены лучшие женские духи в бюджетном сегменте.

Специалисты поставили задачу найти среди дешевых ароматов те, которые будут совсем недешево стоить. Важно, чтобы букеты запахов были многогранными, женственными, изысканными.

Ощущая этот парфюм на даме, ее окружение должно было чувствовать, что перед ними стоит достойная комплиментов леди.

Также немаловажным фактором для экспертов была стойкость недорогого парфюма. Такая, при которой духами можно пользоваться лишь раз в день — утром во время выхода из дома.