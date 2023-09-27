Доводим вещи до блеска методом «две ложки»: пойдет шипение, которое выбьет всю грязь и пятна

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Этот отбеливатель не выводит краску, не обесцвечивает ткани, но при этом быстро и эффективно выбивает любые загрязнения из волокон.

Отмерьте две столовые ложки отбеливателя, бросьте в таз, залейте кипятком из чайника, вы увидите бурное шипение.

Когда вода станет теплой, погрузите в нее вещи и выдержите один час. Далее отожмите и отправьте стираться в машинку. Пару ложек отбеливателя положите в стиральный порошок. На выходе вас будет ждать такое белье, каким вы давно его не видели — чистейшим!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».