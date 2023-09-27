Когда убирать капусту: все не так просто — кочаны начнут темнеть

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Стоит поспешить убрать до очень сильных заморозков все виды цветной капусты, брокколи и с мягкими листьями вроде савойской.

Они могут перенести заморозки в минус 2–3 градуса, но потом кочаны начнут темнеть и будут портиться, храниться будут очень маленькое время.

А вот белокочанную капусту, особенно поздних сортов, можно еще подержать. Она выдерживает довольно сильные заморозки.

В этот период, особенно если днем еще тепло, белокочанная капуста накапливает очень много сахаров и будет идеально подходить для квашения.

Белокочанную капусту убирайте, если она потрескалась и если дневные температуры установились на постоянной основе на плюс пяти градусах.

Источник: Telegram-канал «Семена Алтая».