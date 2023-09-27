Подмешиваем в порошок несколько капель аптечного средства за 16 рублей: стирка безупречная, вещи чистейшие

Этот метод стирки работает на все виды загрязнений, включая биологического и растительного происхождения.
Пятна отходят моментально без всяких пятновыводителей и отбеливателей. При этом на процесс вы потратите сущие копейки. Просто смешайте народный состав и используйте его при стирке!
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60 мл перекиси влейте в 2 стакана пищевой соды, добавьте 2–3 столовые ложки стирального порошка. Мощный моющий состав готов!
Теперь разведите его в теплой воде и замочите в ней вещи.
Через несколько часов киньте замоченное белье в стиральную машинку. Вы будете восхищены, насколько чистым оно станет.
Источник: sovkusom.ru