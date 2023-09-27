Взяли одну таблетку, и грязные носки стали белоснежные — старый народный способ

Отстирать даже очень грязные белые носки — реально. И для этого не надо покупать дорогие кислородные отбеливатели, которыми сейчас завалены полки в магазинах.

Просто разведите раствор, который быстро справится с задачей. Но сначала промойте носки водой из-под крана, чтобы смыть поверхностную грязь.