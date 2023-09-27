Взяли одну таблетку, и грязные носки стали белоснежные — старый народный способ

Отстирать даже очень грязные белые носки — реально. И для этого не надо покупать дорогие кислородные отбеливатели, которыми сейчас завалены полки в магазинах.
Просто разведите раствор, который быстро справится с задачей. Но сначала промойте носки водой из-под крана, чтобы смыть поверхностную грязь.
Теперь налейте в таз один литр горячей воды и растворите одну таблетку для посудомоечной машины. Потом добавьте несколько столовых ложек дешевого порошка Sarma. И все перемешайте.
Опустите в таз носки и оставьте на один час.
Далее постирайте носки в стиральной машинке при температуре не ниже 60 градусов и не менее одного часа. Вы вытащите белоснежные вещи.
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