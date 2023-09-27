Навозом больше не пользуемся: всего две ложки на ведро воды, и почва зашипит от полезных элементов

Осенью после сбора урожая земля истощена. И важно именно в этот период, перед наступлением морозов, грунт напитать полезными макро- и микроэлементами. Тогда весной вы можете сажать все что хотите. Земля станет плодородной и рыхлой, как чернозем, не надо заказывать дорогие машины с навозом.
Это удобрение насыщает почву азотом, привлекает дождевых червей и позволяет растениям легче усваивать медь, магний, калий и фосфор.
Разведите в стакане два чайные ложки обычного натурального кофе с кипятком. Подождите, когда напиток остынет и выливайте в пять литров отстойной воды.
Перемешайте и поливайте почву удобрением. Грунт зашипит от полезных веществ мгновенно.
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