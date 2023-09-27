Моем кухню только методом «двух ложек»: никакой «антижир» не нужен, липкость растворяется вмиг

Если вы цените настоящую эффективность в уборке кухни, то вам понравится этот метод с уксусом.
Поверьте, он способен превзойти даже те способы очищения поверхностей, в которых используется дорогостоящая химия.
А тут вещества стоят сущие копейки, при этом все жирные и липкие наслоения на кухонных полках, столешницах, плите и фартуке отойдут с легкостью.
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Соедините в одной посуде 3 столовые ложки соды, 2 столовые ложки уксуса, 2 капли жидкости для мытья посуды.
При помощи губки нанесите народное средство на загрязненные поверхности, протрите, смойте водой. Если наслоения сильные, то имеет смысл оставить состав на пропитку. Спустя 20 минут промойте поверхности водой. Все великолепно отойдет от стенок!
Источник: Telegram-канал «Горничная».