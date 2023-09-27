Моем кухню только методом «двух ложек»: никакой «антижир» не нужен, липкость растворяется вмиг

Если вы цените настоящую эффективность в уборке кухни, то вам понравится этот метод с уксусом.

Поверьте, он способен превзойти даже те способы очищения поверхностей, в которых используется дорогостоящая химия.

А тут вещества стоят сущие копейки, при этом все жирные и липкие наслоения на кухонных полках, столешницах, плите и фартуке отойдут с легкостью.