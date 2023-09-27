Закопайте две таблетки под огурцы — плоды зазеленеют и попрут как на дрожжах

Удобрение даст огурцам калий и магний, а эти элементы являются очень важными для растений для хорошего плодоношения и иммунитета. Плоды перестанут скручиваться, а листья больше не пожелтеют.

И речь идет о таблетках аспаркам. Все что нужно сделать — это закопать под каждый куст по две таблетки, а затем тщательно полить. Средство само растворится в грунте и напитает растения.

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