Какие брюки стали хитом сезона и готовы вытеснить джинсы: отлично прячут живот и слишком крутые бедра

Широкие брюки карго с множественными накладными карманами готовы потеснить в этом сезоне джинсы.
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Эти брюки актуальны в любой сезон, в жару и холод. Они визуально омолаживают образ, придавая ему динамичности и уже врываются в деловой стиль в комбинациях с жакетами и белыми блузами.
Карго оценят те дамы, которые нечаянно набрали лишние кило во время летнего отпуска. За счет ширины и объема ткани карго отлично скрывают животики и ненужные сантиметры на бедрах.
Впрочем, если вы хотите подчеркнуть талию, просто выбирайте модели брюк поуже.
Источник: mosregtoday.ru