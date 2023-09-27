Льем одну чайную ложку средства — сэкономили на отбеливателе, а вещи сияют как после белизны

Налейте в тазик два литра горячей воды и добавьте одну чайную ложку перекиси водорода, а также половину чайной ложки пищевой соды.

Грязную одежду замочите в приготовленном растворе и оставьте на 20 минут. После этого отправляйте одежду в стиральную машинку на любой режим, где температура воды прогревается выше 40 градусов.

В итоге пятна отойдут, а вещи снова приобретут приглядный вид.

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