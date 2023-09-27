Сорт очень крупных мясистых помидоров — растут в открытом грунте: с куста снимаем 4,5 кг

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Томаты на ветке растут округлые, малиново-красные и очень крупные. Помидоры будут массой 400–600 г, а некоторые и вовсе больше 1 кг. Дачники просто обожают этот сорт помидоров — будут мясистыми, с плотной мякотью, вкус насыщенно-сладкий. А урожайность просто великолепная — до 4,5 кг с куста.

Из плюсов, сорт помидоров «минусинский крупный» устойчив к болезням, не требует обилия света и полива. Томаты созревают за 110–115 дней, стебли высотой 1,5 метра. Этот сорт помидоров подходит и для открытого грунта, и для теплиц. Был выведен в Сибири.

По материалам kp.ru