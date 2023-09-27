Как на самом деле нужно хранить картофель в квартире: пролежит всю зиму — будто только с грядки

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Так опытная дачница советует хранить картофель исключительно в сухом прохладном месте. Идеально для этого подойдет нижний ящик холодильника. Однако есть и другие способы хранения корнеплодов в аппетитном виде как можно дольше.