Посадите это после выкопки картофеля — земля обогатится как после мешков навоза

В начале осени урожай картошки выкапывают, и для того, чтобы место не пустовало, а земля питалась полезными веществами, на этом месте сажают сидераты. Это такие растения, которые помогают грунту восстановить плодородие, а также избавиться от некоторых вредителей и болезней.
После выкопки картофеля идеально подходят горох или рожь. Это поможет восстановить азот, калий и фосфор. Даже проволочник может исчезнут навсегда.
Сидераты в ноябре можно перекопать, а можно вообще не трогать до весны. Они сами перегниют и удобрят вам землю. Перед посадкой урожая весной грунт станет рыхлым и воздушным.
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