Посадите это после выкопки картофеля — земля обогатится как после мешков навоза

После выкопки картофеля идеально подходят горох или рожь. Это поможет восстановить азот, калий и фосфор. Даже проволочник может исчезнут навсегда.

Сидераты в ноябре можно перекопать, а можно вообще не трогать до весны. Они сами перегниют и удобрят вам землю. Перед посадкой урожая весной грунт станет рыхлым и воздушным.

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