Катышек на одежде больше не видим: удаляем их новым методом за 2 минуты (без специальной машинки)

Катышки. Фото: соцсети

Не стоит зря тратиться на такие мелочи.

Хозяйки, которые не любят разбрасывать деньги, легко избавляются от катышек на одежде без специальных машинок.

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Многие слышали об обрезании катышек при помощи бритвенного станка, но не каждый рискнет этим способом воспользоваться. Во-первых, можно срезать лезвием нить и испортить вещь навсегда. Во-вторых, станок моментально забивается и портится, а это опять дополнительные траты.

Гораздо проще и эффективнее удалять катышки с одежды при помощи мелкой наждачной бумаги, жесткой стороны посудной губки или пемзы. Просто аккуратно потрите ими по одежде — все комочки соберутся на них за пару минут!

Ну а если катышки крупные, их можно собрать мелким гребнем. Попробуйте разные методы и выберите свой, ведь на разных тканях они работают по-разному.

Источник: thevoicemag.ru

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