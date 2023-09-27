Катышек на одежде больше не видим: удаляем их новым методом за 2 минуты (без специальной машинки)

Хозяйки, которые не любят разбрасывать деньги, легко избавляются от катышек на одежде без специальных машинок.
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Многие слышали об обрезании катышек при помощи бритвенного станка, но не каждый рискнет этим способом воспользоваться. Во-первых, можно срезать лезвием нить и испортить вещь навсегда. Во-вторых, станок моментально забивается и портится, а это опять дополнительные траты.
Гораздо проще и эффективнее удалять катышки с одежды при помощи мелкой наждачной бумаги, жесткой стороны посудной губки или пемзы. Просто аккуратно потрите ими по одежде — все комочки соберутся на них за пару минут!
Ну а если катышки крупные, их можно собрать мелким гребнем. Попробуйте разные методы и выберите свой, ведь на разных тканях они работают по-разному.
Источник: thevoicemag.ru