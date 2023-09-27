Пришли в восторг от йодной подкормки герани: преображение от одной капли — цветы шапками, листья сочные

Йодная подкормка герани — это быстрая и очень эффективная помощь цветку, если он стал терять былую силу.

Достаточно всего одной капли дешевого аптечного средства, чтобы растение преобразилось и начало возрождаться.

Герань сразу начнет радовать своим цветением, листочки позеленеют и станут сочными, растение пойдет в активный рост.