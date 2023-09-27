Пришли в восторг от йодной подкормки герани: преображение от одной капли — цветы шапками, листья сочные

Герань. Фото: соцсети

Удобрить йодом герань — проще простого.

Йодная подкормка герани — это быстрая и очень эффективная помощь цветку, если он стал терять былую силу.

Достаточно всего одной капли дешевого аптечного средства, чтобы растение преобразилось и начало возрождаться.

Герань сразу начнет радовать своим цветением, листочки позеленеют и станут сочными, растение пойдет в активный рост.

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В 1 литр воды вносим 1 каплю йода, кроме этого, можно добавить 1 мл перекиси. Поливаем этой подкормкой, используя всего по 50 граммов на один цветок. Стараемся, чтобы раствор не попадал на листья и корни, то есть по краю горшка. 

Через 21 день подкормку можно повторить, но не ранее.

Источник: selo.guru

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