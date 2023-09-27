Озвучены самые стойкие духи с ароматом свежести: идеальны для этого сезона

Свежие ароматы являются самыми популярными среди женщин. Не удивительно, ведь они универсальны.
В какой бы ситуации вы не оказались, в любое время года, в каждом месте этот парфюм будет уместен.
Он демонстрирует бодрость, молодость и энергичность женщины независимо от ее возраста.
И хорошо бы, чтобы такие духи были стойкими... Такие духи существуют!
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Эксперты выделили самый стойкий парфюм среди свежих ароматов, актуальных в текущем сезоне.
На первое место они поставили Cologne Mimosa Indigo, где запах мимозы и сирени нежно сочетается с кожей.
На втором месте оказались духи Davidoff Cool Water с мечтами о море. На третьем — Armani Air di Gioia, который соединил в себе цитрус с ароматом леса и моря.
Источник: samyiluchshiy.ru