Озвучены самые стойкие духи с ароматом свежести: идеальны для этого сезона

Духи. Фото: Global Look Press

Этот аромат будет уместен в любой ситуации.

Свежие ароматы являются самыми популярными среди женщин. Не удивительно, ведь они универсальны.

В какой бы ситуации вы не оказались, в любое время года, в каждом месте этот парфюм будет уместен.

Он демонстрирует бодрость, молодость и энергичность женщины независимо от ее возраста.

И хорошо бы, чтобы такие духи были стойкими... Такие духи существуют!

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Эксперты выделили самый стойкий парфюм среди свежих ароматов, актуальных в текущем сезоне.

На первое место они поставили Cologne Mimosa Indigo, где запах мимозы и сирени нежно сочетается с кожей.

На втором месте оказались духи Davidoff Cool Water с мечтами о море. На третьем — Armani Air di Gioia, который соединил в себе цитрус с ароматом леса и моря.

Источник: samyiluchshiy.ru

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