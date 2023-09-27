Чем отделать стены: дешевле обоев, а выглядит как евроремонт — коты не будут драть

Возьмите финишную шпатлевку и колеруйте, разбавив с водой. Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков и добавьте один колпачок колеровочной пасты универсальной. Снова перемешайте.

Ваш раствор приобретет цвет. Шпателем нанесите на неровные стены и хорошо разотрите. Потом пройдитесь валиком, чтобы выровнять помехи на стене. У вас получится эффект дорогой декоративной штукатурки.

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