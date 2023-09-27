Утюг очищаем средством за 50 рублей из аптечки: вся чернота махом растворяется — не нарадуемся

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Речь идет о банальном димексиде. Смочите в нем губку или ватный диск и пропитайте им нагар на утюге.

Оставьте минуты на три, чтобы димексид подействовал на черный налет. И промойте жесткой стороной губки. Все отойдет с невероятной легкостью!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».