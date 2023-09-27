Достали? Как прогнать кротов с участка, если отпугиватели не работают

Кротов с дачного участка прогнать очень сложно. Милые с виду грызуны могут так сильно перекопать ваш огород, что на нем ничего не будет расти.
Отпугиватели часто не помогают. Кроты могут на время испугаться аммиачных тряпок или других резко пахнущих веществ, но потом снова вернутся.
Не работают также громкие пугалки, хоть какие трещотки вы устанавливайте. Кроты спокойно живут даже под железнодорожными рельсами, и все им нипочем.
Тут нужны более эффективные средства. Например, крысоловки. Установите устройства возле кротовых входов, и вредители исчезнут.
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