Не знали, что делать с липкими крышками от сковородок: теперь заливаем на 30 минут — чистота безупречная

Крышки на сковородках рано или поздно покрываются липким налетом из-за приготовления пищи. Простым средством для мытья посуды его удалить фактически невозможно.

К тому же этот налет въедается в труднодоступные места по периметру, куда проникнуть губкой нереально.

Решит эту проблему в два счета простой кислородный отбеливатель в порошке для белья, можно брать самый дешевый.