Не знали, что делать с липкими крышками от сковородок: теперь заливаем на 30 минут — чистота безупречная

Крышки на сковородках рано или поздно покрываются липким налетом из-за приготовления пищи. Простым средством для мытья посуды его удалить фактически невозможно.
К тому же этот налет въедается в труднодоступные места по периметру, куда проникнуть губкой нереально.
Решит эту проблему в два счета простой кислородный отбеливатель в порошке для белья, можно брать самый дешевый.
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Положите загрязненные крышки в таз, высыпьте две столовые лодки отбеливателя и залейте кипятком. Пойдет пенная реакция. Оставьте на 30 минут, а потом с легкостью все смойте губкой, загрязнения отойдут почти сами!
Источник: дзен-канал «Марина Жукова».