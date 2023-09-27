От каких удобрений на огороде вырастет все — вносим строго осенью, бесплатно

Природа сама умеет о себе позаботиться. И нам, людям, только надо ей немного в этом помочь. Осенью одним из лучших удобрений являются опавшие с деревьев листья. Они перерабатываются почвенными микроорганизмами и земляными червями, питая грунт и растительность.
Но этого мало. Осенью на грядки надо также вносить компост или перегной из растительных остатков. Эффективными подкормками являются сидераты и зола (сожженная ботва, которая содержит в составе много необходимого для урожая азота).
Приятно, что такие удобрения получаются бесплатными, но и качественными. От них на вашем участке будет расти все.
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