Каким будет курс доллара в 2024 году: реальные цифры, а не сказки

Минэкономразвития рассказал, какого курса доллара он ожидает к середине 2024 года. В июне нового года, по заявлениям ведомства, американская валюта будет стоить примерно 87,5 рубля.
Эти данные взяты из прогноза социально-экономического развития на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.
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Средняя стоимость доллара в 2024 году составит 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах «американец» будет держаться на уровне 91,1 и 92,3 за доллар соответственно. Как видим, рост доллара фактически неизбежен, хотя резких скачков не произойдет.
Источник: 1prime.ru