Каким будет курс доллара в 2024 году: реальные цифры, а не сказки

Минэкономразвития рассказал, какого курса доллара он ожидает к середине 2024 года. В июне нового года, по заявлениям ведомства, американская валюта будет стоить примерно 87,5 рубля.

Эти данные взяты из прогноза социально-экономического развития на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.