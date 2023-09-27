Отмыли древний нагар от кастрюли отходами от еды — необычный метод

Даже самую старую и древнюю кастрюлю можно отмыть от застарелого нагара всего по щелчку. Для этого вам понадобятся отходы от еды.
Наберите 15 литров воды в большую кастрюлю и добавьте 15 ложек поваренной соли. Теперь в посуду надо загрузить кожуру от 1,5 килограмма яблок и дольки от одного килограмма репчатого лука. Не очищайте его предварительно.
От лука, конечно, придется поплакать. Но это самый эффективный и безопасный способ отмыть грязь и жир.
Погрузите грязную кастрюлю или сковородку в раствор так, чтобы вода полностью покрыла посуду. Теперь закрывайте крышкой и кипятите минимум полтора часа.
После — выключите плиту и дождитесь полного остывания посуды. Затем достаньте кастрюлю или сковородку и промойте проточной водой. Нагар слезет в два счета.
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