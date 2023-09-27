Отмыли древний нагар от кастрюли отходами от еды — необычный метод

Даже самую старую и древнюю кастрюлю можно отмыть от застарелого нагара всего по щелчку. Для этого вам понадобятся отходы от еды.

Наберите 15 литров воды в большую кастрюлю и добавьте 15 ложек поваренной соли. Теперь в посуду надо загрузить кожуру от 1,5 килограмма яблок и дольки от одного килограмма репчатого лука. Не очищайте его предварительно.