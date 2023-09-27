Кроссовки всегда белейшие: убираем серость методом «семи ложек» — проще некуда

Кроссовки. Фото: Global Look Press

Светлая обувь требует особого ухода.

Уже несколько сезонов подряд белые кроссовки и кеды сохраняют свою популярность. Они освежают и омолаживают образ, делают его нарядным.

Однако такая обувь очень быстро теряет свой вид. Даже при регулярной стирке она становится сероватой, приобретает мутные оттенки.

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Чтобы этого не произошло, используйте специальный отбеливающий состав с 7 ложками различных чистящих и моющих средств.

Смешайте 2 ложки соды с 2 ложками уксуса, 2 ложками стирального порошка и 1 ложкой перекиси водорода. Нанесите состав на кроссовки, оставьте на 15 минут и прополаскайте.

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».

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