Кроссовки всегда белейшие: убираем серость методом «семи ложек» — проще некуда

Уже несколько сезонов подряд белые кроссовки и кеды сохраняют свою популярность. Они освежают и омолаживают образ, делают его нарядным.
Однако такая обувь очень быстро теряет свой вид. Даже при регулярной стирке она становится сероватой, приобретает мутные оттенки.
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Чтобы этого не произошло, используйте специальный отбеливающий состав с 7 ложками различных чистящих и моющих средств.
Смешайте 2 ложки соды с 2 ложками уксуса, 2 ложками стирального порошка и 1 ложкой перекиси водорода. Нанесите состав на кроссовки, оставьте на 15 минут и прополаскайте.
Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».