Кроссовки всегда белейшие: убираем серость методом «семи ложек» — проще некуда

Уже несколько сезонов подряд белые кроссовки и кеды сохраняют свою популярность. Они освежают и омолаживают образ, делают его нарядным.

Однако такая обувь очень быстро теряет свой вид. Даже при регулярной стирке она становится сероватой, приобретает мутные оттенки.