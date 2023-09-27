Возьмите яблоко и поднесите его к стеклу — результат вас поразит

Стало известно, как очистить лобовое стекло автомобиля от следов насекомых.
С помощью обычного яблока можно решить проблему с загрязненным стеклом.
Рекомендуется разрезать обычное яблоко пополам. Далее взять одну из половин и нанести яблочный сок на лобовое стекло автомобиля.
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В составе яблока содержится фруктовая кислота, которая легко растворяет мелких насекомых.
Видимость поверхности тут же улучшится. Потому что на стекле не останется следов насекомых.
А еще этот метод предотвращает негативные последствия воды. После яблока жидкость будет стекать вниз, а не оставаться на его поверхности. Так вы сможете не использовать стеклоочистители во время дождя.
Но важно помнить, что эффект от такой процедуры временный. Об этом рассказали на YouTube-канале Smart Fox.