Возьмите яблоко и поднесите его к стеклу — результат вас поразит

Яблоки. Фото: Global Look Press 

Такой способ улучшения видимости во время поездки вы могли не знать.

Стало известно, как очистить лобовое стекло автомобиля от следов насекомых.

С помощью обычного яблока можно решить проблему с загрязненным стеклом.

Рекомендуется разрезать обычное яблоко пополам. Далее взять одну из половин и нанести яблочный сок на лобовое стекло автомобиля.

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В составе яблока содержится фруктовая кислота, которая легко растворяет мелких насекомых.

Видимость поверхности тут же улучшится. Потому что на стекле не останется следов насекомых.

А еще этот метод предотвращает негативные последствия воды. После яблока жидкость будет стекать вниз, а не оставаться на его поверхности. Так вы сможете не использовать стеклоочистители во время дождя.

Но важно помнить, что эффект от такой процедуры временный. Об этом рассказали на YouTube-канале Smart Fox.

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