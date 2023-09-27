Возьмите яблоко и поднесите его к стеклу — результат вас поразит

Видимость поверхности тут же улучшится. Потому что на стекле не останется следов насекомых.

А еще этот метод предотвращает негативные последствия воды. После яблока жидкость будет стекать вниз, а не оставаться на его поверхности. Так вы сможете не использовать стеклоочистители во время дождя.

Но важно помнить, что эффект от такой процедуры временный. Об этом рассказали на YouTube-канале Smart Fox.