В Роскачестве проверили питьевые сливки — эти продукты можно не бояться брать в магазине

Только 13 из них соответствовали требованиям законодательства и опережающему стандарту Роскачества.

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Среди лучших сливок оказались продукты марок «ЭкоНива», «Вкуснотеево», «Большая кружка», Campina, «ВкусВилл», Parmalat, «Простоквашино», «Брянский молочный комбинат», «Село Зеленое», «Домик в деревне», «Петмол», «Альпенгурт», «Свитлогорье». Об этом рассказали в rskrf.ru.