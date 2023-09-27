Испортите всю романтику: что не стоит обсуждать на первом свидании

Первое свидание. Фото: Global Look Press 

Будьте внимательнее во время беседы.

Стало известно, о чем не стоит говорить на первом свидании.

Психологи не советуют задавать откровенные вопросы.

Исследователь в области эмоций, профессор Аарон Бен-Зеева из Университета Хайфа в Израиле считает, что откровенные вопросы на первом свидании концентрируют внимание на негативных качествах характера собеседника.

Романтический интерес может пропасть.

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Также не стоит вспоминать прошлые отношения и сексуальный опыт. Об этом рассказали в gazeta.ru.

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