Контуринг на ногтях: что сделать на маникюре этой осенью

Эксперты по маникюру рассказали, что этой осенью стоит попробовать необычную процедуру.

Оказывается, модницы спешат сделать себе контуринг ногтей. Если для вас такая процедура остается загадкой, то мы раскроем ее суть.

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Контуринг ногтей — это название маникюра в градиентной технике. Такой маникюр позволяет визуально удлинить ноготь и показать его в более гармоничном ключе.