Волшебная таблетка от сложных пятен: кладем прямо в барабан стиралки — на выходе чистейшее белье

Многие хозяйки годами бьются над сложными пятнами. Однако все без толку. Иногда кажется, что вещи проще выбросить, чем отстирать. Но это не так.

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Не спешите бежать в магазин за обновками. Опытные прачки поделились секретом. Оказывается, пятна от жира, ягод, травы и вина можно вывести с помощью неожиданного средства. Речь идет о таблетках для посудомоечных машин.

Все просто. Поместите таблетку прямо в барабан стиралки. А в отсек для порошка — пару ложек измельченного хозяйственного мыла. Запустите цикл стирки при 50-60 °C и займитесь своими делами.

Когда машина завершит программу, вы не поверите своим глазам! Вещи будут идеально чистыми. От загрязнений не останется ни малейшего следа.

Источник: oka.fm