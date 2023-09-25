Будьте осторожнее: какие цвета не стоит выбирать брюнеткам, блондинкам и шатенкам

Оказалось, что цвет волос влияет на выбор одежды девушек.
Иногда оттенок волос совершенно не сочетается с одеждой той, кто ее носит.
Так, если женщина блондинка, то ей не стоит выбирать горчичные оттенки. Одежда таких цветов может сделать образ блондинок блеклым. Светловолосым девушкам стоит присмотреться к зеленым и голубым цветам.
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Шатенкам же не стоит выбирать одежду пастельных тонов, так как она может сливаться с их внешностью.
Брюнеткам тоже не стоит выбирать одежду пастельных тонов. Такие цвета могут придать лицу брюнетки землистый оттенок.
Рыжеволосым не рекомендуется носить оранжевый цвет, так как он может сделать их волосы невыгодно выделяющимися на фоне яркого оттенка.
Для женщин с седыми волосами не рекомендуется выбирать желтый, оливковый или оранжевый цвета. Об этом рассказали в sportkp.ru.