Будьте осторожнее: какие цвета не стоит выбирать брюнеткам, блондинкам и шатенкам

Оказалось, что цвет волос влияет на выбор одежды девушек.

Иногда оттенок волос совершенно не сочетается с одеждой той, кто ее носит.

Так, если женщина блондинка, то ей не стоит выбирать горчичные оттенки. Одежда таких цветов может сделать образ блондинок блеклым. Светловолосым девушкам стоит присмотреться к зеленым и голубым цветам.

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Шатенкам же не стоит выбирать одежду пастельных тонов, так как она может сливаться с их внешностью.