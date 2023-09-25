Простой рецепт домашнего кетчупа на зиму: готовим этот соус каждый год — вкуснятина невероятная

Не можете найти магазинный кетчуп с хорошим составом? Тогда этот рецепт для вас. Больше не нужно вчитываться в мелкий текст на этикетке. Ведь отличный соус можно приготовить своими руками.

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Вам потребуется: 6 крупных томатов, 600 гр сахара, 2 ст ложки приправы хмели сунели, 2 ч ложки черного перца, 1 ч ложка красного перца, 2 ст ложки соли, 5 ст ложек растительного масла и 1,2 кг репчатого лука.

Для начала помойте овощи. Затем снимите с томатов шкурку, удалите твердую сердцевину и измельчите мякоть с помощью блендера. Далее нарежьте лук кубиком, обжарьте его на растительном масле и переработайте в пюре.

Соедините луковую массу и томатный сок в кастрюле, поставьте ее на слабый огонь и варите кетчуп около часа. По прошествии времени всыпьте в соус приправы и специи, хорошенько все перемешайте и оставьте на плите еще на 20 минут.

Готовый кетчуп разлейте по стерильным банкам, закройте крышками, дождитесь полного остывания и уберите на хранение.

Источник: souspark.ru