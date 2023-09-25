Лучшие даты для свадеб в октябре — откройте лунный календарь

Оказалось, лучше всего проводить свадьбу в дни полнолуния или в фазу растущей Луны. Эксперты утверждают, что это время положительно влияет на любовные отношения.

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В октябре такими днями считаются 15, 20, 22, 24 и 26 октября. Об этом рассказали в news.ru.