Лучшие даты для свадеб в октябре — откройте лунный календарь

Стало известно, в какие дни стоит праздновать свадьбу.
Астрологи считают, что положение Луны может повлиять на судьбу влюбленных. Именно поэтому эксперты по эзотерике советуют обратить внимание на лунный календарь свадебных дней в октябре 2023 года.
Оказалось, лучше всего проводить свадьбу в дни полнолуния или в фазу растущей Луны. Эксперты утверждают, что это время положительно влияет на любовные отношения.
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В октябре такими днями считаются 15, 20, 22, 24 и 26 октября. Об этом рассказали в news.ru.