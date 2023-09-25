Как в два счета отмыть батареи отопления: распылите дешевый раствор — грязь сойдет моментально

Совсем скоро в квартирах дадут тепло. А это значит, что самое время привести в порядок батареи отопления.

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За лето на них скопился приличный слой пыли, и добраться до него не так просто. Знакомая ситуация? Тогда этот совет для вас.

Опытные хозяйки долго искали подход к батареям и наконец-то придумали, как без особых хлопот очистить их от загрязнений.

Чтобы решить наболевший вопрос, потребуется раздобыть одно полотенце, три литра мыльного раствора, бутылку с распылителем и небольшую кисточку с длинной ручкой.

Все просто. Постелите полотенце под батареей. Налейте жидкость в емкость с пульверизатором и распылите ее на все проблемные места. После этого возьмите в руки кисть и пройдитесь ею по радиатору.

Мыльный раствор в два счета смоет грязь. А благодаря длинному ворсу кисти вы сможете без особого труда вымести остатки пыли из самых труднодоступных мест.

Источник: novostivl.ru