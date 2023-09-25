Ко Дню пожилого человека: кому из пенсионеров дадут по 16 тысяч рублей

Стало известно, когда людям пожилого возраста перечислят сумму в размере 16 тысяч рублей.
Юрист Оксана Красовская рассказала, что деньги будут перечислены лишь некоторым пенсионерам 1 октября. Это относится к пожилым россиянам, проживающим в Ненецком автономном округе (НАО).
Эти граждане старше 70 лет получат сумму в размере 16 000 рублей.
Кроме того, женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет полагается выплата в размере 5 000 рублей.
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Такие меры поддержки связаны с празднованием Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этом рассказали в life.ru.