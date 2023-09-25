Как продлить цветение герани осенью: возьмите одну таблетку на куст — растение сразу выпустит новые бутоны

Хотите продлить цветение герани? Тогда этот совет для вас. Больше не нужно исполнять танцы с бубнами. Опытные садоводы рассказали, как можно с помощью дешевой таблетки заставить растение выпустить свежие бутоны.

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Речь идет о янтарной кислоте. Оказывается, этот копеечный препарат является великолепным стимулятором цветения.

Инструкция простая. Измельчите в порошок одну аптечную таблетку. Смешайте ее с литром отстоянной воды. Доведите жидкость до однородного состояния и вылейте прямо под проблемный куст.

Процедуру можно проводить не чаще одного раза в 30 дней. Результат будет виден уже после первого полива. Герань тут же пойдет в рост и будет радовать вас пышным цветением до тех пор, пока вам не надоест вносить эту подкормку.

Источник: издание belnovosti.by