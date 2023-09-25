Масло не понадобится: как правильно жарить яйца с помощью аэрогриля

Эксперт по кулинарному делу рассказал необычный способ использования аэрогриля.
Шеф-повар Крис Ниршель заявил, что при помощи аэрогриля можно приготовить яйца. Такой способ понравится любителям здоровой пищи и диет. Так как яйца будут жариться без капли масла.
Важно предварительно разогреть аэрогриль.
Установите температуру 330 градусов, а после поместите в девайс яйца на 4-6 минут.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
До полной готовности понадобится 6-8 минут. Об этом рассказали в Eatthis.com.