Масло не понадобится: как правильно жарить яйца с помощью аэрогриля

Установите температуру 330 градусов, а после поместите в девайс яйца на 4-6 минут.

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До полной готовности понадобится 6-8 минут. Об этом рассказали в Eatthis.com.