Как нужно разогревать мясо и прочие продукты, чтобы они не взрывались в микроволновке

Многие хозяйки жалуются на то, что блюда буквально взрываются в микроволновке. Это очень неприятно. Во-первых, часть еды остается на стенках техники. А во-вторых, печь приходится потом отмывать.

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Чтобы избежать подобных проблем, нужно понять, почему так происходит. На самом деле все просто. Вода, содержащаяся в продуктах, под воздействием высоких температур превращается в пар. Горячий поток стремится прорваться наружу и разрывает кусок изнутри.

Если вы не хотите отскребать свой обед от микроволновки, сделайте несколько проколов в мясе, а также в других взрывоопасных продуктах и только потом начинайте их разогревать. Это простое действие обеспечит отток пара без разрушительных последствий.

Источник: adme.media