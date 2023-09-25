«Были последними»: синоптик рассказала об осадках в Москве в этом месяце

Стало известно, что в Москве в этом месяце больше не предполагается дождей.
Синоптики напомнили, что за прошедшую ночь в московском регионе выпало до 13 миллиметров осадков.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова утверждает, что это были последние осадки в этом месяце.
«В ночь на 25 сентября столичный регион пересекал холодный атмосферный фронт. Наибольшую активность он проявил в восточной половине региона. До 13 миллиметров осадков выпало в Кашире, эти дожди понизили класс пожарной опасности. В Клину выпало 4 миллиметра, но этого хватило, чтобы лишь немного уменьшить месячный дефицит осадков», – заявила Позднякова.
«Эти дожди были последними в текущем месяце. До конца сентября столичный регион от осадков убережет антициклон. Месячная сумма на ВДНХ составит 6,1 миллиметров. Сентября 2023 года в столице станет самым сухим за последние 144 года», – добавила эксперт в в своем телеграм-канале.