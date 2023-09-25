«Были последними»: синоптик рассказала об осадках в Москве в этом месяце

Стало известно, что в Москве в этом месяце больше не предполагается дождей.

Синоптики напомнили, что за прошедшую ночь в московском регионе выпало до 13 миллиметров осадков.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова утверждает, что это были последние осадки в этом месяце.