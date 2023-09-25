Луковая шелуха как удобрение – стоит применить для комнатных растений

Стало известно, зачем оставлять луковую шелуху и как ее применять в качестве удобрения комнатных растений.

Опытные садоводы часто применяют луковую шелуху в качестве удобрения для комнатных растений. Несмотря на то, что это кажется обычным отходом. Луковая шелуха способна защищать растения от болезней.

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Чтобы приготовить удобрение, нужно взять горсть луковой шелухи и залить ее литром воды. Далее важно довести смесь до кипения и варить примерно десять минут. После этого раствор следует остудить и дать ему выстояться около трех часов.