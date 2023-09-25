Лучшее бюджетное средство от грибка и болезней: обрабатываем теплицу каждую осень и не знаем проблем

Чтобы подготовить теплицу к новому сезону, необходимо провести осеннюю обработку грунта от грибка и прочих болезней. Если отложить данное мероприятие до весны, земля не успеет очиститься, и это может привести к гибели всех посадок.

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Инструкция простая. Возьмите 200 гр медного купороса на 10 литров воды. Доведите состав до однородного состояния и используйте его для полива грунта.

Процедуру следует проводить каждую осень: сразу после того, как теплица освободится от последних растений.

Источник: Дзен-канал «Сад огород лайф»