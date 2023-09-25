Назван лучший сорт томатов: подходит для теплицы и открытого грунта — урожайность до 12 кг с куста

Некоторые дачники охотно сажают новинки и всевозможные гибриды. Однако большая часть огородников предпочитает делать ставку на проверенные временем сорта. Если вы хотите получить гарантированно хороший урожай, присмотритесь к помидорам под названием «Бычье сердце красное».

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Этот сорт отлично подходит для выращивания в разных условиях. Урожайность «Бычьего сердца» выше всяких похвал. С одного тепличного куста можно собрать от 9 до 12 кг томатов. А в открытом грунте урожайность варьируется от 4 до 5 кг с куста.

Плоды этого сорта мясистые, обладают классическим вкусом с едва уловимой кислинкой. Они отлично подходят приготовления салатов и употребления в свежем виде.

Источник: ogorod.ru