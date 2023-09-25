Чем полить спатифиллум, чтобы он наконец-то начал цвести: рецепт самой мощной копеечной подкормки

Спатифиллум может долгое время выглядеть бодрым, но при этом отказываться выпускать бутоны. И дело вовсе не в уходе или недостатке света. Причина кроется в нехватке питания. Проще говоря, растение нуждается в дополнительной стимуляции. Если подкормить его специальным составом, цветение наступит очень скоро.

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Удобрения для спатифиллума можно найти в любом садовом магазине. Однако опытные цветоводы предпочитают не тратить лишнего. Ведь все необходимое есть на каждой кухне.

Об этом мало кто догадывается, но «женское счастье» просто обожает чеснок. Чтобы растение покрылось цветами, возьмите одну чайную ложку сушеного овоща и смешайте ее с литром кипятка. Подождите около часа, затем пропустите жидкость через фильтр и используйте полученный настой для полива в поддон.

Эффект от проделанной работы не заставит себя долго ждать. В скором времени спатифиллум выпустит множество белых стрелок.

Источник: издание belnovosti.by