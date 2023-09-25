Внесли эффективное средство и сорняки пропали - ничего не надо выдергивать

Сорняки - постоянная проблема дачников. Траву надо скашивать, выдергивать, чтобы она не мешала полезным растениям быть здоровыми и крепкими. И не у всех есть здоровье делать это вручную.

Существует средство, которое справляется с проблемой на раз и это гербициды сплошного действия. Правда, перед обработкой участка ягодные растения и цветы надо защитить, иначе средство пожжет листья. Их можно спрятать в пластиковые ведра, вырезав дно или картонные коробки.

И чтобы эффект был лучше, сорняки быстрее погибнут, если в раствор с гербицидом добавить 200 миллиграммов азотного удобрения. Это может быть мочевина или аммиачная селитра.

Гербициды быстро проникают в корневую систему и полностью уничтожают ее за две недели. Сорняки засыхают и погибают.

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