Какие три сидерата заменят «КАМАЗ» навоза и компоста — на какие грядки сажать и что дают

Сидераты могут полностью заменить навоз и компост, которые надо покупать за немалые деньги. Сеять их надо осенью, после урожая грядки ни в коем случае не должны пустовать.

Ведь иначе ваш огород быстро заполонят сорняки, от которых вы потом не избавитесь. Придется полоть и полоть. Кроме того, за сезон у грунта истощается плодородный слой. А сидераты заселяют землю новыми полезными элементами.

В осенний период лучше всего использовать озимую рожь. Такое растение дает всходы, которые быстро уходят под снег, а весной тут же идет в рост. И уже ко времени посадки огорода рожь наращивает зеленую массу, потом вы ее косите и перекапываете грядки. Никакие другие удобрения уже не понадобятся.

Идеально рожь сажать на месте после картофеля и томатов. Этот сидерат также обеззараживает землю от фитофторы. Помогает растение избавиться от белокрылки.

Также отличный сидерат — озимый рапс. Если посеять в сентябре или октябре до зимы — растение даст хорошие всходы и весной быстро вырастет. Также надо вспахать огород и все — это наполнит землю органикой. Не нужно никакого навоза, компоста и азотных удобрений.

Но рапс нельзя засевать там, где вы собираетесь сажать капусту, редис, либо другие крестоцветные культуры. А все потому, что у них общие болезни и вредители. Идеальное место — картофель.

Также идеальным сидератом является овес. Всходы этого растения погибают от морозов, но он успевает оздоровить почву. Особенно хорошо посеять его на грядках с клубникой.

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