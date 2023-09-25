Как подготовить виноград к зиме, чтобы он выстоял морозы до -40 градусов

Виноград во второй половине сентября надо обязательно правильно подкармливать, тогда растение успешно перенесет даже суровые морозы до -40 градусов. Ведь когда лоза здоровая - она созревает быстрее летом.

Для начала виноград надо обработать. Разведите в 300 миллиграмм воды 100 грамм монокалийфосфата. Это фосфорно-калийное удобрение, которое также обладает антисептическим эффектом.

Подкормка также обезопасит виноград от мучнистой росы и разных вредителей.

Как только все перемешали — выливайте в 10 литров воды и добавьте препарат «Топаз» (2 мл). Это также обеззаразит растение.

Теперь загружайте удобрение в опрыскиватель и обрабатывайте виноград снизу вверх.

Достаточно проводить процедуру один раз в год, в сентябре, не в солнечную погоду. Иначе вы можете обжечь листья.

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